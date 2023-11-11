جنوه يفوز على فيرونا في الدوري الإيطالي

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فاز فريق جنوه على ضيفه هيلاس فيرونا 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي، والتي شهدت تعادل ساسولو مع ساليرنيتانا 2/2.

ويدين جنوه بالفضل في هذا الفوز للاعبه رادو دراجوسين الذي سجل هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 44.

ورفع جنوه رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد هيلاس فيرونا عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل فريق ساسولو مع ضيفه ساليرنيتانا 2/2.

وتقدم ساليرنيتانا بهدفين نظيفين أحرزهما تشوكوبويكيم ايكويميسي وبولايي ديا في الدقيقتين الخامسة و17، ثم قلص ساسولو الفارق بهدف سجله كريستيان ثورستفيدت في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بتقدم ساليرنيتانا 2 / 1.

وفي الشوط الثاني تمكن فريق ساسولو من تسجيل هدف التعادل عن طريق ثورستفيدت في الدقيقة 52.

ورفع ساسولو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند خمس نقاط في المركز العشرين الأخير.