مدير مستشفى الشفاء بغزة: ساعات تفصلنا عن الموت وأصبحنا معزولين عن العالم

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، محمد أبو سليمة، السبت، إن ساعات تفصل المرضى والطواقم الطبية عن الموت، مضيفاً أنهم "باتوا معزولين عن العالم".

وأوضح أبو سليمة، في تصريحات تلفزيونية: "ليس لدينا ماء، ولا غذاء، ولا كهرباء، ولا إنترنت، وأصبحنا معزولين تماماً عن العالم".

وتابع: "الاحتلال استهدف قسم العناية المركزة. وأصيب جرحى في هذا القصف. جثث الشهداء متكدسة، وسنحاول دفنهم داخل المستشفى"، وفقاً لموقع قناة الشرق السعودية.

وقال: "تعرضت مستشفى الشفاء ومستشفيات غزة طوال الليل للقصف المدفعي المكثف"، لافتاً إلى انقطاع الكهرباء لمدة 4 ساعات بمستشفى الشفاء بسبب استهداف المولد الكهربائي الخاص بالمستشفى.

وأضاف: "تلقينا بلاغات بارتقاء عشرات الشهداء، ومئات المصابين في غارات جوية وقصف مدفعي، ولكن لا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم بسبب استمرار إطلاق النار والقذائف".

وناشد مدير مستشفى الشفاء، والتي تعد أكبر مستشفيات القطاع، المجتمع الدولي، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية "من أجل وقف استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف".