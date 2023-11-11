القمة العربية الإسلامية تدين المجازر الهمجية التي يشنها العدوان الإسرائيلي على غزة

أدان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة التى عقدت فى الرياض، جرائم الحرب والمجازر الهمجية التي يشنها العدوان الإسرائيلي على غزة، داعية إلى كسر الحصار على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية واسلامية ودولية إلى سكان القطاع. وتتضمن القرار الصادر عن القمة العربية الاسلامية المشتركة الطارئة، 31 بندا.

وأدان البيان الختامي للقمة "العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، الوحشية واللانسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف، والمطالبة بضرورة وقفه فورا.

كما رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، كما دعا كسر الحصار على غزة وفرض ادخال قوافل مساعدات إنسانية عربية واسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية".

كما أكد البيان الختامي على ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ودعمت القمة العربية الإسلامية كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

وطالب البيان مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 في 26 أكتوبر الماضي، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطئا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.