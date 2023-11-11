وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيرته الألمانية مستجدات الأوضاع في غزة

عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في الرياض اليوم السبت، اجتماعا مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ناقشا خلاله الجهود الدولية المبذولة للأوضاع في غزة ومحيطها.

وبحث الجانبان السعودي والألماني: "آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها".

وشدد وزير الخارجية السعودي على "أهمية التزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك وقف استهداف المدنيين بأشكاله كافة".

وكانت بيربوك، ناشدت دول الخليج العمل على مبادرة مشتركة لتحقيق حل الدولتين في ضوء حرب غزة.

وقالت بيربوك، في وقت سابق قبل توجهها إلى الإمارات والسعودية وإسرائيل: "العودة لتدبر وعد العيش جنبا إلى جنب - في دولتين - هو وحده ما يمكن أن يحقق للإسرائيليين والفلسطينيين حياة في سلام وأمن وكرامة... في ظل هذا التمزق الذي يصعب حله، من المهم ألا نفقد استشراف المستقبل".

وأضافت بيربوك: "لا ينبغي إفساد فرصة إسرائيل التاريخية لتحقيق سلام مع جيرانها العرب، لأن هذا هو بالضبط هدف الإرهابيين"، موضحة أنه حتى في الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن، أو توفير وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، أو الحيلولة دون انتشار العنف على المستوى الإقليمي، ليست هناك "فرصة للنجاح إلا إذا تعاوننا مع دول الخليج".

وقالت بيربوك: "التطلع لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أمر محوري في ذلك"، مضيفة أن السكان في غزة بحاجة ماسة إلى الإمداد بالضروريات – الماء والغذاء والدواء – "حتى يمكن تخفيف معاناتهم إلى حد ما".

وبناء على طلب الفلسطينيين، انعقدت قمة عربية طارئة في الرياض اليوم السبت بشأن الحرب في غزة، وتتولى السعودية حاليا رئاسة الجامعة العربية.