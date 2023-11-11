أمير قطر: جريمة الحرب المتواصلة في غزة تستدعي من دولنا الإسلامية اتخاذ خطوات رادعة

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن «جريمة الحرب المتواصلة في غزة تستدعي من الدول الإسلامية اتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة؛ بما يتناسب مع ثقل ووزن تلك الدول، وينسجم مع موقف شعوبها ومشاعرها مما يجري».

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، مساء السبت، أن «ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فقط، بل بالأمن الوطني لدولنا أيضا».

https://twitter.com/TamimBinHamad/status/1723354407880753188

جريمة الحرب المتواصلة في غزة تستدعي من دولنا الإسلامية اتخاذ موقف حازم وخطوات رادعة بما يتناسب مع ثقل ووزن دولنا، وينسجم مع موقف شعوبنا ومشاعرها مما يجري. فارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة بهذا الاستهتار لا يلحق الضرر بالأمن القومي العربي والإسلامي فقط بل بالأمن الوطني لدولنا أيضا. pic.twitter.com/INFiQpfl1e — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) November 11, 2023

وفي وقت سابق، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إن النظام الدولي يخذل نفسها وهو يسمح بتبرير المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية، والتي تبحث الأوضاع في قطاع غزة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه لم يكن متخيلا أن المستشفيات تُقصف علنا في القرن الـ21، وأن عائلات بأكملها تُمحى من السجلات جراء القصف العشوائي لأحياء سكنية ومخيمات اللاجئين.

وأشار إلى أن شعبا بأكمله يُجبر على النزوح قسريا بوجود مخططات مستنكرة ومرفوضة، مؤكدا أن كل هذا حدث على مرأى ومسمع العالم.

ولفت إلى أن قطر داعمة لصمود الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومستمرة في تقديم الدعم الإنساني والعمل على إيصاله مع التعنت الإسرائيلي.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس في القمة العربية الإسلامية، استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.