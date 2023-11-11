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يسافر روبين جوسينز، الظهير الأيسر لفريق يونيون برلين الألماني لكرة القدم، مع الفريق لمواجهة باير ليفركوزن غدا الأحد رغم اقتراب ولادة مولوده الثاني.

وقال أورس فيشر مدرب يونيون برلين للصحفيين اليوم السبت :" يمكنه السفر معنا. بالطبع هو في وضع الاستعداد".

ومع ذلك، سيكون بإمكان جوسينز الرحيل إلى المستشفى في حال تلقيه مكالمة هاتفية.

وأضاف :" الهواتف الخليوية طريقة جيدة للإبلاغ هذه الأيام. لذلك يمكنه أن يكون في وضع استعداد".

وأبلغ جوسينز /29 عاما/ بالفعل جوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، بأنه لن يكون متاحا للمباراتين الوديتين أمام تركيا في برلين يوم 18 نوفمبر الجاري، وأمام النمسا في فيينا بعدها بثلاثة أيام.

وأنهى يونيون سلسلة الخسارة التي استمرت لـ12 مباراة متتالية بتعادله مع نابولي الإيطالي 1/1 في دوري أبطال أوروبا.