توجه السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة حسام زملط، برسالة إلى الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، في ذكرى وفاته الـ19، مؤكدًا أن «كل الفلسطينيين على مسار ومسيرة ياسر عرفات».

وقال خلال تصريحات لفضائية «المشهد»، مساء السبت، إن «أبو عمار الأب الروحي للشعب الفلسطيني، والمؤسس والرمز والملهم لكل فرد في الشعب والملهم لملايين في العالم».

وأضاف: «أقول له نحن مستمرون، انكشف المستور وفظاعة الاحتلال وعنصريته وحقده وميلوه للإبادة الجماعية والمخطط الحقيقي الذي بدأ منذ وعد بلفور، انكشف تواطؤ العالم الغرب مع المشروع القميء، وتأكد عظمة شعبنا وصموده الأسطوري وتلك البطولة في كل مكان».

وذكر أن «الراحل متيقن بأن شعبه موحد بهدفه من أجل الحرية»، مضيفًا: «ترك لنا تمثيلًا واحدًا وشرعيًا وهي منظمة التحرير الفلسطينية، وقتلته إسرائيل لأنه رمز للشعب العظيم، فاستشهاده نقطة ومرحلة في تاريخنا ونحن على مساره وعهده ونهجه».

من جانب آخر، أوضح أنه شارك اليوم في تظاهرة بريطانية لدعم فلسطين، وصفها بأنها «الأكبر في تاريخ هذا البلد»، قائلًا إن «مئات الآلاف وملايين البريطانيين خرجوا إلى الشوارع في كل المدن والقرى والبلدات البريطانية، بفيض من المشاعر والأخلاق والتمسك بالقيم الإنسانية».

وأكد أن «هذا اليوم التاريخي يسجل للشعب البريطاني»، معقبًا: «عظيم الشكر لمن خرج اليوم نصرة لفلسطين والحق والقانون ومعاداة للظلم والقتل والبطش الذي يشاهدونه على شاشات التلفاز، مشهد مهيب من كل الأجناس والأعراق، والانطباع الأساسي أننا لسنا بصدد وقف العدوان والتنكيل الإسرائيلي بإنسانيتنا».

https://youtu.be/JHa3OAaQVB8