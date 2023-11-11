تصاعد نزاع بين سلسلة متاجر إيديكا الألمانية وشركة كلوج الأمريكية العملاقة للأغذية التي تنتج رقائق الذرة «كورن فليكس» بسبب ارتفاع أسعار حبوب الإفطار المحبوبة بعد رفع دعوى تعويض ضد الشركة الأمريكية.

وقالت إيديكا إن هذه الدعوى تهدف إلى التعويض عن خسارة أرباح ومستهلكين، دون أن تفصح عن حجم التعويض.

غير أنه وفقا لصحيفة ليبينسميتل تسايتونج للسلع الاستهلاكية، تبلغ التعويضات بشكل أولي حوالي 10 ملايين يورو (10.6 مليون دولار)، وترتفع إلى 34 مليون يورو بحلول منتصف عام 2024 إذا استمرت كلوج في عدم الوفاء بالتزاماتها.

وينظر إلى علامات تجارية شهيرة للحبوب مثل «كورن فليكس» و«فروت لوبس» في صناعة الأغذية بأنها محبوبة للغاية عند المستهلكين، لدرجة أنهم يحصلون على كامل بقالتهم من مكان آخر إذا لم تكن وجبات إفطارهم المفضلة لديهم متوفرة.

وتقول إيديكا إن كلوج تريد زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 45%. وتردد أن سلسلة المتاجر وافقت على الطلبات جزئيا، لكن كلوج لم تستأنف عمليات التسليم على عكس توقعات إيديكا.