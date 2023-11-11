قال مصدر بوزارة النقل، إن معدل إنشاء محطات مشروع الأتوبيس الترددي ارتفعت في الفترة الأخيرة للانتهاء من المشروع وتشغيله بحلول منتصف العام القادم، وفقا للخطة الزمنية التي تم وضعها مؤخرا، لتحقيق هدف الوزارة بإلغاء سير الميكروباص على الدائري الذي يمر عبر محافظات القاهرة الكبرى وهم القاهرة والجيزة والقليوبية، لتصل من 4 حارات إلى 8 حارات.

وأضاف المصدر لـ"الشروق"، أن ارتفاع أسعار بعض المكونات الرئيسية المُستخدمة في تنفيذ المشروع كانت سببا مباشرا في تباطؤ تنفيذ المحطات خلال الفترة الماضية، لكن تم تسوية الأمور وعودة العمل بشكل متقدم للانتهاء منه في الموعد المحدد، ذاكرا أن أعمال نزع الملكية وتجهيز مرافق المحطات استغرقت كذلك بعض الوقت.

وأوضح المصدر أن عدد المحطات المُخطط تشغيلها بالمرحلة الأولى من المشروع، 36 محطة، من إجمالي عدد محطاته وهم 49 محطة، لتُغطي تلك المحطات مسافة المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدائري، منوها إلى أن الخطة المبدئية تستهدف تشغيل 100 أتوبيس محلي الصنع للربط مع وسائل النقل الأخرى، منها القطار السريع – LRT – المونوريل – المترو.

وعن أبرز مميزات الأتوبيس الترددي، فأشار المصدر إلى أنه صديق للبيئة ويعمل بالطاقة الكهربائية ويسع لـ 70 راكبا، ويسير في مسار مخصص في منتصف الطريق الدائري، ويحتوي على شاشات توضح محطات الأتوبيس وموعد الوصول لكل محطة، فضلا وجود واي فاي ومقاعد مخصصة للأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، كما تم وضع كاميرات مراقبة.

جدير بالذكر أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تم تنفيذها في المرحلة الأولى من الطريق الدائري شملت المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /إسكندرية الزراعي، والمسافة من تقاطع المنصورية /طريق الفيوم /تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كيلومترا.