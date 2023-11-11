الهلال الأحمر الفلسطيني: دبابات الاحتلال على بعد 20 مترا من مستشفى القدس في غزة

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأنّ دبابات الاحتلال باتت على بعد 20 مترا من مستشفى القدس بمدينة غزة.
وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها على منصة «إكس»، اليوم السبت: «الدبابات الإسرائيلية تتواجد على مسافة 20 متراً من مستشفى القدس».
وأضاف: «جرى إطلاق نار مباشر على المستشفى، مما خلق حالة من الذعر والخوف الشديد بين 14000 نازح».
https://x.com/PalestineRCS/status/1723337562360598937?s=20
بالتزامن مع ذلك، يتعرض مستشفى الشفاء ومحيطه في مدينة غزة لقصف إسرائيلي مكثف بالطائرات والمدفعية يكاد لا يتوقف.
وتسبب القصف الإسرائيلي المستمر، في خروج المستشفى عن الخدمة، فيما أكّدت وزارة الصحة في القطاع وجود عن جثامين مكدسة أمام المستشفى.