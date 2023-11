الهلال الأحمر الفلسطيني: دبابات الاحتلال على بعد 20 مترا من مستشفى القدس في غزة

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، بأنّ دبابات الاحتلال باتت على بعد 20 مترا من مستشفى القدس بمدينة غزة.

وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها على منصة «إكس»، اليوم السبت: «الدبابات الإسرائيلية تتواجد على مسافة 20 متراً من مستشفى القدس».

وأضاف: «جرى إطلاق نار مباشر على المستشفى، مما خلق حالة من الذعر والخوف الشديد بين 14000 نازح».

🚨⚠️Israeli tanks are 20 meters away from Al-Quds Hospital.

Direct shooting at the hospital, creating a state of extreme panic and fear among 14000 displaced people. #Gaza#AlQudsHospital #NotATarget pic.twitter.com/iRZggCcIkP