قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، إن 70% من شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هم من النساء والأطفال.

وأضاف خلال كلمة بمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين، ليل الجمعة / السبت، أن الأوضاع الإنسانية والصحية داخل قطاع غزة لا يمكن وصفها.

وتابع: «هناك طفل (يُستشهد) كل عشر دقائق بغزة، وممرات المستشفيات مليئة بالجرحى، و(الشهداء) كثر.. الجراحات تجرى دون تخدير، وعشرات آلاف من النازحين لجئوا إلى المستشفيات، ومراكز الإيواء مكتظة بالأسر التي تريد المياه والأغذية».

وتابع: «أتفهم غضب ووجع وخوف شعب غزة اليوم الذي عانى بسبب 16 عاما من الحصار وهو يعيش اليوم تشردا على مستوى أسرته وحياته ووطنه»، مشيرا إلى تعرض نحو 1.5 مليون مواطن إلى التشرد والعيش دون مأوى جراء الحرب الأن.

ولفت إلى تعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى الإجهاد والتعب الجسدي والنفسي جراء العمل في ظروف لا يمكن تصورها داخل المستشفيات حسب وصفه، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية إلى أكثر من 27 ألف جريح بإصابات مهددة للحياة.

ولفت إلى معاناة 350 ألفا من سكان القطاع من الأمراض المزمنة كالسكرى وارتفاع الضغط وأمراض القلب، مشيرا إلى تحقق منظمة الصحة العالمية من أكثر من 250 اعتداء على مرافق الرعاية الصحية بقطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.