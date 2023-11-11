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السماح بعودة الجماهير إلى الملاعب الجزائرية

د ب أ
نشر في: السبت 11 نوفمبر 2023 - 11:48 م | آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2023 - 11:48 م

أعلنت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم مساء يوم السبت، عن عودة الجماهير إلى الملاعب اعتبارا من الجولة السادسة المقرر لها يومي 17 و18 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الرابطة في بيان لها أن المباراتين المؤجلتين عن الجولة الثالثة بين نادي أتليتيك بارادو وشباب بلوزداد، ووفاق سطيف مع اتحاد الجزائر اللتين ستلعبان الثلاثاء المقبل غير مشمولتا بهذا القرار وستلعبان في غياب الجماهير.

وبعد أكثر من شهر من التوقف تضامنا مع الشعب الفلسطيني، استأنف النشاط الكروي في الجزائر أمس الجمعة، حيث كان الموعد مع الجولة الخامسة من دوري المحترفين التي استكملت اليوم السبت، في غياب الجماهير، وهذا بقرار من اتحاد الكرة.


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