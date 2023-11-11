حسن نصر الله: وقف الحرب على غزة شرط توقف العمليات من جبهات المساندة

شهداء فلسطين في مستشفى الأقصى - د ب أ

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن الولايات المتحدة إذا أرادت توقف العمليات من جبهات المساندة (لبنان - العراق - سوريا - اليمن)، عليها أن توقف الحرب على غزة، ذلك منها لوصول المنطقة إلى حرب إقليمية.

وأضاف في كلمة هي الثانية له منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، اليوم السبت، أن أحدا لن يستطيع أن يضغط على حركات المقاومة لأن تصمت عما يحدث.

وأكد أن الجبهة السورية تحمل عبئا كبيرا في قلب محور المقاومة، موضحا أنّ سوريا ورغم ظروفها الصعبة تحتضن المقاومة وتتحمل تبعات هذا الموقف.

وأوضح أن أي قذيفة تنطلق صوب الجولان، ترد إسرائيل بقصف مطار دمشق ومطار حلب ما يُسقط شهداء من القوات السورية.

وأضاف أن المسيرة التي وصلت مؤخرا إلى إيلات، لم تستطع إسرائيل تحديد موقع انطلاقها، ثم اتهمت أحد تشكيلات حزب الله في سوريا.