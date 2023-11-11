تقارير تتحدث عن تمركز دبابات إسرائيلية في شوارع مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر شهود عيان، أنه نشر دبابات إسرائيلية في شوارع وسط مدينة غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، بأن الدبابات تتمركز على بعد 20 مترا من مستشفى القدس بمدينة غزة.

وتعرضت المنطقة لقصف شديد. وانتاب آلاف النازحين الذين اتخذوا المستشفى كمأوى حالة من الخوف الشديد.

وأضاف الهلال الأحمر أن هناك 7 سيارات إسعاف فقط تعمل من أصل 18 سيارة شمالي قطاع غزة.

وذكرت الجمعية أن عربات الإسعاف المتبقية مهددة بالتوقف بشكل كامل عن العمل خلال الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود، مشيرة إلى أن طواقمها ترى عشرات الشهداء والجرحى وتعجز عن الوصول إليهم بسبب استهداف الآليات الإسرائيلية لسيارات الإسعاف التي تقترب من أماكن تواجدها.