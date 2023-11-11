قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن غزة تشهد صراعا بين محور الكرامة والنُبل أمام محور الشر.

وأضاف خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية بالسعودية، والتي تبحث الأوضاع في قطاع غزة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الجميع تحديد الصف الذي يختار الوقوف فيه.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة شريك رئيس في جرائم الاحتلال، موضحا أن إسرائيل هي ابن غير شرعي لأمريكا.

ولفت إلى تشجيع الولايات المتحدة، إسرائيل على ارتكاب هذه المجازر، تحت زعم الدفاع عن النفس، رغم انتهاكه للقانون الدولي.

ولفت إلى أن إرسال الولايات المتحدة أسطولها الحربي للمنطقة يعني أنها مشاركة في الحرب إلى جانب إسرائيل.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية، استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.