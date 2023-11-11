أكد الإنجليزي جود بيلينجهام نجم نادي ريال مدريد الإسباني، على سعادته بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر أكتوبر الماضي.

وسجل بيلينجهام 6 أهداف في خمس مباريات مع النادي الملكي، اثنان ضد أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني وهدف ضد نابولي وبراغا في دوري أبطال أوروبا.

قال بيلينجهام في تصريحاته لموقع النادي الرسمي بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب لشهر أكتوبر الماضي:"الفريق بحالةٍ جيدة جداً، لكن التعادل أمام رايو كان مزعجاً لاسيما بعد الفوز الكبير على برشلونة، لكن علينا أن نتعلم من هذا النوع من المباريات".

تابع:"بعد ذلك، قدمنا أداءً رائعاً في دوري أبطال أوروبا، الآن لدينا مباراة مهمة ضد فالنسيا، سنستمتع بها ونحاول تحقيق الفوز".

أضاف:"أشكركم على هذه الجائزة مرة أخرى، أشعر بالامتنان الشديد لدعم المشجعين وأتمنى الحصول على المزيد".

ويستضيف ريال مدريد نظيره فالنسيا، غدا السبت، ضمن الجولة 13 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة خلف جيرونا المتصدر برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.