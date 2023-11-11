تعرضت أوكرانيا لموجة جديدة من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة، وتم تنشيط الدفاعات الجوية حول العاصمة كييف في وقت متأخر من مساء الجمعة، حسبما أعلنت الإدارة العسكرية المحلية على تطبيق تيليجرام.

ولم ترد على الفور معلومات عن خسائر بشرية أو مادية للهجمات.

وصدرت أوامر للسكان بالاحتماء في الأقبية أو غيرها من الملاجئ الآمنة.

كما وقعت هجمات بطائرات مسيرة في أماكن أخرى بأوكرانيا، من بينها خاركيف في شرق أوكرانيا وخيرسون في الجنوب.

في غضون ذلك، أفادت تقارير أوكرانية رسمية بأن منطقة أوديسا في البحر الأسود تعرضت لقصف بالصواريخ مساء الجمعة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال الحاكم العسكري للمنطقة أوليه كيبر، إن من بين المصابين امرأة (96 عاما) تم إنقاذها من بين ركام منزلها.