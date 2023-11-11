ليتوانيا ولاتفيا تسعيان لاستضافة مقر وكالة الاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال

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أعلنت كل من فيلنيوس عاصمة ليتوانيا وريجا عاصمة لاتفيا، الجمعة، أنهما ستتنافسان مع فرانكفورت على استضافة مقر هيئة مكافحة غسل الأموال التابعة للاتحاد الأوروبي المعتزم تشكيلها.

وقال وزير المالية الليتواني جينتاري سكايستي: «تقدمنا رسميا بطلب فيلنيوس».

وذكرت وزارة المالية في لاتفيا، أن ريجا تقدمت بطلبها في بروكسل يوم الخميس.

وكانت فرانكفورت عاصمة المال والأعمال في ألمانيا، قد تقدمت بأوراقها بالفعل بدعم من وزير المالية كريستيان ليندنر.

كما تسعى العاصمة الإسبانية مدريد أيضا لاستضافة مقر الوكالة الجديدة.

ووصفت كل من فيلنيوس وريجا نفسيهما بأنهما المكان المثالي لاستضافة الوكالة الأوروبية الجديدة لمكافحة غسل الأموال وأعلنتا عن تجربتهما ودرايتهما في هذا المجال.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية اقترحت إنشاء هيئة مشتركة لمكافحة غسل الأموال في عام 2021 بهدف تنسيق العمل مع السلطات الإشرافية الوطنية ودعمها.