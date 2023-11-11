الرئيس الإيراني يدعو إلى تسليح الفلسطينيين لمواجهة قوات الاحتلال

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي حضر القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في الرياض اليوم السبت، الدول الإسلامية إلى تسليح الفلسطينيين إذا استمرت هجمات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان التي يتوجه فيها رئيس إيراني حالي إلى المملكة.

ودعا الرئيس الإيراني، إلى اتخاذ قرار تاريخي وحاسم بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن "الحل الدائم والمستدام هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وقال رئيسي، في كلمة بالقمة العربية الإسلامية بالرياض: "إننا اجتمعنا اليوم للبحث في أهم قضية إسلامية وهي قضية فلسطين لاتخاذ قرار مصيري"، مشيرا إلى أن "الحرب في غزة هي حرب بين الخير والشر، ويجب على الجميع أن يحددوا الجانب الذي يقفون فيه".

وأضاف: "دخلت أمريكا الحرب مباشرة، وتقف أمريكا خلف الكيان الصهيوني وتشجع هذا الكيان على ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين بحجة الدفاع عن النفس".

وأوضح الرئيس الإيراني:" نجتمع اليوم بالنيابة عن الأمة الإسلامية لنجدة الشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "من شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام".

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة .

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 30 ألف شخص آخرين غادروا مناطق في شمال غزة إلى الجنوب أمس الجمعة بينما تمكنت 30 شاحنة مساعدات أخرى فقط من عبور الحدود من مصر.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه "لا يوجد مبرر" لقصف غزة وحث على وقف إطلاق النار.

وخفضت إسرائيل عدد قتلاها جراء هجوم حماس في 7 أكتوبر الذي تسبب في الأزمة الأخيرة بعد مراجعة الأرقام ليصل العدد إلى نحو 1200 مقابل 1400 في وقت سابق.