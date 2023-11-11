واشنطن بوست تحذف رسما كاريكاتوريا عنصريا ضد المقاومة

حذفت صحيفة واشنطن بوست رسما كاريكاتوريا هذا الأسبوع بعد أن أثار انتقادات واسعة واتهامه بالعنصرية.

وفي مذكرة للقراء في أحد أعدادها، قال محرر الرأي ديفيد شيبلي، إن الرسوم الكاريكاتورية المعنية "اعتبرها العديد من القراء عنصرية" .

وكتب شيبلي: "لم تكن هذه نيتي".. "رأيت الرسم بمثابة رسم كاريكاتوري لشخص معين، المتحدث باسم حماس الذي احتفل بالهجمات على المدنيين العزل في إسرائيل".

كان الرسم الكاريكاتوري، الذي رسمه الفنان مايكل راميريز، يصور أحد قادة حماس ومدنيين أبرياء مربوطين به بحبل، ويعبر عن الغضب من مهاجمة إسرائيل له.

وأضاف شيبلي، "أن رد الفعل على الرسم أقنعني بأنني فاتني شيئًا عميقًا ومثيرًا للانقسام، وأنا نادم على ذلك، يهدف قسمنا إلى إيجاد القواسم المشتركة، وفهم الروابط التي تجمعنا معًا، حتى في أحلك الأوقات لا الفرقة".

وكجزء من مذكرة المحرر، شاركت صحيفة واشنطن بوست عددًا من الرسائل من القراء الذين انتقدوا نشر الرسوم الكاريكاتورية ووصفوها بأنها غير حساسة وغير مهينة تجاه الفلسطينيين.

حيث كتبت هند كمال، وهي قارئة في فيرفاكس بولاية فيرجينيا، "تستخدم الرسوم الكاريكاتورية صورًا نمطية عنصرية مسيئة ومزعجة، إن تصوير العرب بملامح مبالغ فيها وتصوير النساء في أدوار نمطية مهينة يديم العنصرية والتحيز الجنسي، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق".