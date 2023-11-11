الشباب والرياضة بدمياط تنظم جلسات لتنمية المهارات في مركز تخاطب كفر سعد

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، عن تقديم خدماتها من الخدمات التأهيلية للأطفال وذويهم، وجلسات للتخاطب والتكامل الحسي، وتقييمات نفسية من قبل مختصين لذوي القدرات والهمم، بالإضافة إلى جلسات لعلاج حالات المشاكل السلوكية والانفعالية للأطفال، في جلسات للتخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، في مركز تخاطب مدينة كفر سعد.

وأوضح الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أن الخدمات التي تقدمها الإدارة المركزية لمكتب شئون الوزير، مكتب "قادرون باختلاف" بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لدعم ذوي القدرات والهمم على مستوى الجمهورية، ويضاف عليها علاج عيوب النطق والكلام، والتأخر اللغوي، وتطوير المهارات اللغوية والسمعية وتنمية المهارات والتعديل السلوكي تقدم الجلسات مجاناً من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الثالثة عصراً، في مركز تخاطب مدينة كفر سعد.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.