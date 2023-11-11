الرئيس الألماني يشيد بالأمين العام للناتو لقيادته الحلف في «أوقات عصيبة»

أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتانماير، بقيادة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في هذه الأوقات التي تعصف بها الأزمات، أثناء تكريمه بجائزة هنري أيه كيسنجر في برلين، يوم الجمعة.

وقال شتاينماير خلال مراسم تسليم الجائزة، إن ستولتنبرج يقود دفة الناتو عبر العاصفة وسيضمن خروج الحلف منها قويا.

وأضاف أنه كان قد أعدّ الحلف الدفاعي بتغييرات هائلة للوقت الحاضر والمستقبل، وفقا لنص مسبق لكلمته.

وتولى رئيس الوزراء النرويجي السابق، قيادة الحلف الدفاعي الغربي منذ تسع سنوات. وكانت فترة رئاسته ستنتهي فعليا مرات عدة، لكن تم تمديدها مؤخرا بسبب الحرب في أوكرانيا من بين مسائل أخرى.