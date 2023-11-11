مندوب أمريكا بمجلس الأمن: قلقون إزاء الأوضاع الصحية بمستشفيات غزة

أعرب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية بمجلس الأمن، عن قلق بلاده البالغ حيال الأوضاع الصحية لمستشفيات قطاع غزة والكوادر الطبية داخل تلك المنشآت، مشددا على ضرورة احترام حقوقهم وحمايتهم وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وقال خلال كلمة بمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين، ليل الجمعة / السبت، إن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهودها من أجل التوصل إلى آلية تسمح بتزويد مستشفيات قطاع غزة بالوقود في ظل الحاجة الماسة إليه من أجل استمرار العمل، مشددا كذلك على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بعمل إضافي لتلبية الحاجات الإنسانية لسكان القطاع.

ادعى أن حركة حماس تستخدم المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية وزعم أنها تضع الذخائر والأسلحة تحت المستشفيات والمباني التي يسكنها المدنيون والمساجد، وفق قوله.

وتابع: «نحن نشاطر إسرائيل مشاغلها فيما يتصل بتواجد حماس بشمال غزة».

وشدد على ضرورة امتثال ما أسماه «الرد الإسرائيلي» إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي وتطبيق قواعد التناسب والحيطة؛ من أجل التمييز بين المدنيين وحماس، وفق تعبيره.

وتابع: «عندما نعترف بمآسي طرف هذا لا يعني أننا لا نقف عند مآسي الطرف الآخر، علينا أن نتوقف على مآسي الفلسطينيين الأبرياء».

وأعرب عن أسف الولايات المتحدة إزاء الخسائر الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي، قائلا: «مدنيون أبرياء قتلوا، والأسر الفلسطينية تبكي أحباءها ونحن نأسف لهذه الخسائر في الأرواح من الجانبين»، مشيرا إلى تعرض نحو 1.5 مليون فلسطيني إلى التهجير منذ السابع من أكتوبر.