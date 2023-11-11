أمين الجامعة العربية: مؤيدو إسرائيل يواجهون ضغطا هائلا الآن

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن «الوضع مأساوي في غزة»، مشيرًا إلى أن «المؤيدين لإسرائيل يواجهون ضغطًا هائلًا الآن، بعدما تبينوا خطأ الكثير من سياساتهم».

وتحدث خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية الإسلامية بمدينة الرياض، مساء السبت، عن فكرة عقد مؤتمر دولي؛ للتوصل إلى تسوية متكاملة وشاملة للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وذكر أن رئيس الوزراء الإسباني، تحدث خلال فعاليات مؤتمر القاهرة للسلام، عن رغبته في عقد مؤتمر دولي وطرح الفكرة بصفة علنية.

ولفت إلى أن «الأمر طُرح على اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي منذ أقل من أسبوع»، موضحًا أن «الاتحاد الأوروبي تبنى بعد ذلك فكرة عقد مؤتمر دولي للتوصل إلى تسوية متكاملة وشاملة للنزاع».

وأكد أن «البيان الختامي لقمة الرياض يتبنى فكرة المؤتمر الدولي»، قائلًا إن اللجنة التي وجه البيان بتشكيلها، تستطيع التشاور مع الأطراف الدولية عن تلك الفكرة.

وأضاف: «طالما تبنتها القمة العربية، فالأمين العام مكلف بمتابعة تنفيذ هذا القرار، ومن الممكن أن نتحدث مع أي طرف ونشجع في هذا الاتجاه، فهي فكرة جيدة للغاية أن تطرق على الحديد وهو ساخن».