عبارة ركاب بولندية تواصل رحلتها للبلاد بعد جنوحها بمياه السويد

أعلن خفر السواحل السويدي أن عبارة الركاب "ماركو بولو بولتيك سي"، التي جنحت قبالة الساحل السويدي الجنوبي في أكتوبر قد غادرت المياه السويدية باتجاه بولندا يوم الجمعة.

وترافق العبارة حاليا سفينة إنقاذ بولندية إلى ميناء جدانسك، حيث من المتوقع أن تصل إليه صباح السبت.

وجنحت العبارة ماركو بولو في البداية وعلى متنها 70 راكبا بين بلدتي تريليبورج وكارلشامن في 22 أكتوبر، لكنها كانت قادرة على مواصلة طريقها، لكنها جنحت مجددا بعد قطع 5 كيلومترات أخرى.

وعلقت العبارة حينئذ بالقرب من هورفيك، الواقعة على بعد 120 كيلومترا شمال شرق مدينة مالمو. وجرى نقل كل الركاب وبعض أفراد طاقمها، بينما تسبب تسرب زيوت من العبارة في خطر بيئي.

وجرى تغريم اثنين من أفراد الطاقم للإهمال في الشحن.

وقال مدير الإنقاذ كال إساكسون، إنه لا يزال يتعين انتشال حوالي 10 أطنان من الزيوت المتسربة. وتريد حكومة منطقة بليكينج مقاضاة شركة الشحن «تي تي» بسبب هذا الضرر البيئي.

ووفقا للسلطات، تسرب 150 ألف لتر من الزيوت في البحر بعد الحادث، مع وصول بعضه إلى الشاطئ. وستستغرق عملية التنظيف عدة أشهر، لكن لن يتم جمع كل الزيوت. ومن المتوقع حدوث أضرار للحيوانات والطبيعة والبيئة نتيجة لذلك.