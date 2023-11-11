إصابة 31 شخصا في مركز لطالبي اللجوء بإيطاليا

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أصيب 31 شخصا على الأقل، من بينهم ستة تعرضوا لإصابات خطيرة، إثر انفجار في مركز لإقامة طالبي اللجوء في إيطاليا.

وذكرت السلطات اليوم السبت، أن المبنى الواقع في بلدة سان لورينزو نوفو وسط إيطاليا أنهار ليلة الجمعة- السبت، وصار العديد من الأشخاص الذين كانوا يقطنون شققا صغيرة بالمبنى أسفل الحطام، وتم نقل أحد المصابين بمروحية إلى مستشفى في روما.

ولم يتسن معرفة سبب الانفجار بعد ساعات من وقوعه.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن مكتب المدعى العام فتح تحقيقا في إهمال ألحق أذى جسديا.

ورفض القائم على المبنى التكهنات بأن تسرب غاز حدث. ولم تظهر دلائل على وقوع هجوم محتمل.

ويقع المبنى في منطقة صناعية، ومعظم طالبي اللجوء، القادمين من دول مختلفة، من الرجال.