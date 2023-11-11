روسيا تطلق موجة من الطائرات بدون طيار وصواريخ على عدة مناطق أوكرانية

ذكر الجيش الأوكراني، أن روسيا أطلقت موجة من الطائرات بدون طيار وصواريخ على العديد من المناطق الليلة الماضية، بما في ذلك العاصمة كييف.

وذكر سلاح الجو الأوكراني، أنه من بين الطائرات بدون طيار الـ31، التي أطلقتها روسيا، تم اعتراض 19 منها ولم يقدم المزيد من المعلومات حول طبيعة الطائرات بدون طيار، التي أسقطها.

وأكدت السلطات المحلية، أن طائرتين بدون طيار، استهدفتا مبنى وبدأتا في إطلاق نار، في منطقة "دنيبروبيتروفسك" جنوب شرق البلاد.

وتحدثت كييف عن صد هجمات بطائرات بدون طيار، كما استهدفت صواريخ أيضا المنطقة.

وقال عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، صباح اليوم السبت إن انفجارات وقعت بالقرب من المدينة، داعيا الشعب إلى البحث عن مأوى في المخابئ، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن.