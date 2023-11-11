الشرطة الكولومبية تلقي القبض على 4 مشتبه بهم في اختطاف والد لويس دياز

ألقي القبض على 4 أشخاص مشتبه بهم في كولومبيا بعد إطلاق سراح والد لاعب كرة القدم الكولومبي المختطف لويس دياز.

وتم التعرف على المشتبه بهم الذين يقفون وراء عملية الخطف، حسبما أعلن قائد الشرطة الكولومبية ويليام سالامانكا يوم السبت على منصة "إكس".

وكان من بينهم أعضاء بجماعة لوس بريموس الإجرامية، التي قالت الشرطة إنها تفككت بفضل التعاون بين السلطات الكولومبية والبريطانية.

ووفقا لسالامانكا، وقعت الاعتقالات في مقاطعة جواخيرا في شمال شرق الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وكان والدا مهاجم ليفربول قد اختطفا هناك في 28 أكتوبر، وأطلق سراح الأم بعد ذلك بوقت قصير، لكن الأب، لويس مانويل دياز، لم يطلق سراحه إلا بعد 12 يوما أمس الأول الخميس.

وشاركت الكنيسة الكاثوليكية ولجنة تابعة للأمم المتحدة في إطلاق سراحه من قبل منظمة حرب العصابات اليسارية المسماة "جيش التحرير الوطني".

وكان الرئيس الكولومبي جوستافو بترو، الذي كان ينتمي فى السابق إلى جماعة حرب عصابات يسارية، قد دعا "جيش التحرير الوطني" إلى إطلاق سراح والد دياز على الفور.