خروج قطار شحن عن مساره في روسيا والسلطات تشتبه في عمل تخريبي

ذكرت السلطات الروسية اليوم السبت، أن 19 عربة من عربات قطار شحن، انحرفت عن مسارها، في منطقة "ريازان" جنوب موسكو، ربما بسبب عمل تخريبي.

وأصيب سائق القطار ومساعده بجروح طفيفة، ووصل محققون جنائيون إلى الموقع لتحديد ملابسات الحادث.

وذكرت الخدمة الصحفية لهيئة السكك الحديدية الروسية أن القطار خرج عن مساره، بسبب "تأثير خارجي لأشخاص غير مصرح لهم" على الطريق، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل.

ولم يحدث ضرر لأي قطارات ركاب، أو في المنطقة المحيطة بالحادث، وكانت هناك تقارير نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن سماع دوي انفجار، قبل أن ينحرف قطار الشحن عن مساره، وتردد أن القطار كان يحمل كميات من الأسمدة، ضمن بضائع أخرى.

وذكرت شركة السكك الحديدية المشغلة للقطار أن 19 عربة خرجت عن مسارها، في حين تحدث المحققون عن 15 عربة.

وفتح مكتب المدعي العام الروسي تحقيقا بشأن هجوم إرهابي محتمل والحصول على متفجرات بطريقة غير مشروعة.

يذكر أنه منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، قبل أكثر من 20 شهرا، كانت هناك حوادث متكررة لأعمال تخريبية على السكك الحديدية.

وحاول مخربو قطارات في عدة أنحاء من البلاد وقف حركة قطارات السكك الحديدية التي تحمل إمدادات عسكرية لقوات موسكو في أوكرانيا، وأدى هذا إلى حوادث تتضمن تفجيرات وعبث بقضبان السكك الحديدية.

وأفاد جهاز الأمن الداخلي مرارا بالقبض على مشتبه بهم من قبل في وقائع مماثلة.