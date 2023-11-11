ضبط المتهم بقتل مزارع وإصابة شقيقه بطلق ناري لخلاف على ملكية أرض زراعية في أسيوط

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نجح قطاع الأمن العام، في ضبط المتهم بقتل مزارع وإصابة شقيقة بطلق ناري؛ لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية في أسيوط.

وتلقى مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط، بلاغا من مستشفى باستقباله مزارع "توفي إثر إصابته بطلق ناري"، وشقيقه "مصاب بطلق ناري"، مقيمان بدائرة المركز.

وبالانتقال وسؤال المصاب، اتهم "مزارع" بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من سلاح ناري كان بحوزته؛ مما أدى لحدوث إصابته ووفاة شقيقه لخلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم (بندقية آلية، و4 خزن، وطلقات)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.