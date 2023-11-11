باكستان والصين تطلقان تدريب سي جارديان-2023 البحري في كراتشي

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أقيمت مراسم انطلاق تدريب "سي جارديان-2023" البحري بين البحرية الباكستانية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني في حوض سفن القوات البحرية بكراتشي.

وحل قائد قاعدة تشينجداو البحرية "رير أدميرال" ليانج يانج، ضيف شرف في انطلاق التدريب، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم السبت.

وحضر أيضا قائد الأسطول الباكستاني "فايس أدميرال" محمد فيصل عباسي مراسم انطلاق التدريب.

وفي مستهل حديثه، رحب عباسي بالضباط والأفراد بأسطول البحرية الصينية، مشددا على الروابط الوثيقة والاستراتيجية بين الدولتين عموما وقواتهما البحرية خصوصا.

وشدد الأدميرال عباسي، على أهمية التخطيط المثالي والسليم خلال التدريب، وأعرب عن أمله في أن يعزز التدريب من التعاون وتوافقية التشغيل بين سلاحي البحرية الباكستاني والصيني.

وشكر الأدميرال الصيني ليانج يانج، البحرية الباكستانية على استضافة التدريب، وأعرب عن أمله في خوض تجربة مفيدة ومثمرة من الناحية العملية للجانبين من التدريب المشترك.