كفر الشيخ: انطلاق اختبارات انتقاء ناشئين للعبة كرة اليد للمشروع القومي للموهبة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن انطلاق اختبارات انتقاء دفعة من الناشئين الجدد للعبة كرة اليد بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، والتي تعقد، غدا الأحد، بالصالة المغطاة بنادي City club في تمام الساعة الـ12 ظهراً، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

يذكر أن شروط التقدم هي الآتي:-

- أن يكون المتقدم من البنين فقط.

- من من مواليد 2008، 2009، 2010، 2011، من أبناء المحافظ.

- إحضار صورة شهادة ميلاد الناشئ

- صورة الرقم القومي لولي الأمر

- صورة شخصية حديثة للناشئ.

- التقدم غداً للالتحاق بالاختبارات لمن لم يسبق له تقديم الأوراق بالمديرية منذ وقت الإعلان عن فتح باب التقديم في 24 سبتمبر.

ويمر المتقدمون بعدة اختبارات من كشف طبي وقياس الطول والوزن واختبارات اللياقة البدنية والنفسية، بالإضافة إلى الاختبار المهاري من قبل اللجنة العليا المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، بإشراف عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة.