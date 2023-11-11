استقرت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 11 نوفمبر 2023، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.



- وجاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:



استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 8.5 إلى 14.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 15 إلى 20 جنيها.

استقرت أسعار الكوسة لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 6 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات.

واستقرت سعر الباذنجان ليتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

واستقرت سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 6 إلى 9 جنيهات.

استقرت سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وسجلت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

استقرت سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات.

استقرت سعر البامية لتتراوح بين 32 إلى 34 جنيها.



- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:



استقرت أسعار البرتقال البلدي ليتراوح بين 4.5 إلى 6.5 جنيه.

تراجع سعر اليوسفي جنيها ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

استقرت سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

واستقر سعر التين البرشومي ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة لتتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الرومان لتتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

استقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 11 إلى 13 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 16 إلى 24 جنيها.



وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية