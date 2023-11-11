الشرطة الألمانية تقتحم منزلا يتحصن داخله رجل مسلح منذ أكثر من 24 ساعة

اقتحمت قوات الشرطة المنزل الذي يتحصن فيه رجل مسلح في منزل بمنطقة ميلوفر لاند بولاية براندنبورج شرقي ألمانيا منذ أكثر من 24 ساعة، وذلك بعد أن أطلق الرجل أعيرة نارية مرة أخرى مساء اليوم السبت.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت قوات الشرطة تمكنت من التغلب على الرجل.

كانت الشرطة هرعت بقوات كبيرة إلى المنزل بعد ظهر أمس الجمعة حيث أفادت الشواهد الأولية آنذاك بأن هناك في المنزل رجلين وطفلا وامرأة. وجاءت المهمة الشرطية بناء على قرار من المحكمة الابتدائية بطلب من مكتب رعاية الأحداث.

وكانت وحدات خاصة من الشرطة شاركت في المهمة بسبب احتمال تعرض سلامة الطفل للخطر. وألقت الشرطة القبض على أحد الرجلين عندما غادر المنزل وهو مسلح. ثم خرجت والدة الطفل من المنزل ليلة الجمعة/السبت لتسليم الطفل إلى مكتب رعاية الأحداث.

وأفادت الشرطة بأن هناك أعيرة نارية تم إطلاقها في تلك الأثناء دون وقوع إصابات. ولا تزال هناك العديد من التفاصيل غير معروفة بعد، على سبيل المثال علاقة هؤلاء الأشخاص ببعضهم البعض.

واستمر الوضع غير واضح حتى مساء أمس، وأعلن مراسل تابع لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن وقوع انفجار أمام المنزل وأن مركبة مدرعة تحركت صوب المبنى.

وطالبت الشرطة سكان المنطقة بالبقاء في منازلهم، كما دعا عمدة البلدة السكان إلى توخي الحذر. ويبلغ سكان البلدة قرابة 4400 نسمة منهم نحو 300 يعيشون في قرية فيريتز حيث يقع المنزل.

وكان متحدث باسم الشرطة الألمانية صرح في وقت سابق من اليوم بأن الشرطة لا تزال تحاول التواصل مع الرجل وأضاف المتحدث أن المنزل لا يزال محاصرا وأن الوضع لم يتغير بعد.