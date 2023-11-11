متحدث جيش الاحتلال يزعم: لا نطوق مستشفى الشفاء والجهة الشرقية مفتوحة

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن القوات تعمق عملياتها في مخيم الشاطئ شمال قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت: «بالقرب من قلب مدينة غزة نواصل القضاء على عناصر المقاومة، الذين تولوا في الماضي عمليات إرهابية في يهودا والسامرة».

ولفت إلى أن «العديد من المدنيين الفلسطينيين نزحوا من الشمال إلى الجنوب»، زاعمًا أن القوات الإسرائيلية لم تشن هجومًا على مستشفى الشفاء أمس.

وادعى أن «حماس تقتل مواطنيها وترتكب جريمة حرب بتواجدها في المستشفى»، مضيفًا: «تنشر أخبارًا كاذبة بأننا نحاصر مستشفى الشفاء وننوي مهاجمته، لكننا نحارب عناصر حماس بالقرب من المستشفى ونضربهم بصورة محددة ونقضي عليهم»، وفقًا لمزاعمه.

وزعم أن «القوات لا تطوق مستشفى الشفاء، وأن هناك ممرًا آمنًا في الجهة الشرقية من المجمع»، معلنًا قتل عنصر تابع للحركة يحتجز 1000 غزاوي في المستشفى ويمنعهم من المغادرة، بحسب ادعاءاته.

وأكمل: «قلنا للعاملين في المجمع إننا لا نهاجم المستشفى ونطلب منهم التوجه إلى الجنوب، وقلنا إننا سنساعد الأطفال وننقلهم إلى مستشفى آخر ونقدم المساعدة المطلوبة، فالعالم يعلم أن حماس تحتجز 239 من النساء والأطفال لمدة 36 يومًا وهي جريمة ضد الإنسانية».