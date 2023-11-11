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وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الوضع في مجمع الشفاء الطبي بأنه مروع.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على منصة إكس: «ما يصلنا من معلومات عن مستشفى الشفا هو أمر مروع... لابد ألا يستمر الوضع هكذا.. آلاف الجرحى والنازحين وعاملو الرعاية الصحية في خطرِ داهم».

وأضافت اللجنة الدولية، أنه يجب حماية الجميع بموجب قانون الحرب.

ولليوم الـ36 على التوالي، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، غاراته العنيفة على قطاع غزة؛ ما خلَّف شهداء وجرحى.

كما يواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته، قصف ساحات مستشفى الشفاء الخارجية، ومحيط مستشفى الإندونيسي الذي انقطعت الكهرباء عنه بشكل كامل مساء الجمعة نتيجة نفاد الوقود.