فحص 1939 رأس ماشية لدى صغار المربين بالأقصر

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قالت مديرية الطب البيطري بالأقصر، إنه من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ قافلة بيطرية في المحافظة خلال الفترة من 9 لـ11 نوفمبر الجاري.

وأوضحت المديرية، أن القافلة جابت العيادة المتنقلة قرى ونواحي الأقصر لعلاج مواشي وأغنام وماعز وإبل ودواب صغار المربين.

وأضافت أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بـ254 حالة، والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 597 حالة، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد 645 حالة.

واستطردت أنه تم أيضا إجراء 41 عملية جراحية وتحصين 402 حالة بالتحصينات غير السيادية بعدد إجمالي 1939 حالة لدى 994 من صغار مربي الماشية والدواب والأغنام والماعز بالمحافظة.