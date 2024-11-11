الصحة الفلسطينية: حملة دمنا واحد تجمع 800 وحدة دم لصالح أهالى غزة

أعلن وزير الصحة الفلسطيني، ماجد أبو رمضان، نجاح الجولة الثالثة من حملة "دمنا واحد"، بجمع نحو 800 وحدة دم لدعم أبناء فلسطين في المحافظات الجنوبية.

وانطلقت الحملة صباح أمس السبت وتستمر حتى مساء الثلاثاء، وتشمل كافة بنوك الدم في المستشفيات الحكومية، إضافة إلى بنك الدم المركزي في رام الله وسيارة بنك الدم المتنقلة.

وأكد الوزير أبو رمضان أن هذه الحملة تعكس الروح الوطنية الصادقة بين أبناء الشعب الفلسطيني، قائلاً: "كل قطرة دم يتبرع بها أبناء شعبنا تمثل أملاً جديداً بالشفاء والحياة لأهلنا في المحافظات الجنوبية، وتجسد وحدة الدم والانتماء لوطننا الواحد فلسطين".

وتعد حملة "دمنا واحد" مبادرة إنسانية ووطنية تهدف إلى سد حاجة المستشفيات في غزة، وتأمين كميات الدم المطلوبة لعلاج المرضى والمصابين، في خطوة تعبر عن تلاحم الشعب الفلسطيني وتعاضده في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد