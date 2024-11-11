 شولتس يتحدث مع ترامب ويعرض استمرار الشراكة الجيدة بين برلين وواشنطن - بوابة الشروق
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شولتس يتحدث مع ترامب ويعرض استمرار الشراكة الجيدة بين برلين وواشنطن

أولاف شولتس
أولاف شولتس
د ب أ
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 5:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 5:25 ص

في أول مكالمة هاتفية له مع دونالد ترامب منذ فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، عرض المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الأحد، على الرئيس الأمريكي القادم فرصة استمرار التعاون الطويل الأمد بين برلين وواشنطن.

وبحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، فقد عرض شولتس على ترامب فرصة "مواصلة عقود من التعاون الناجح بين حكومتي البلدين".

كما أعرب شولتس عن تهانيه الشخصية لترامب على فوزه في الانتخابات، وفقا لهيبشترايت.

وأضاف المتحدث أن الرجلين اتفقا على العمل معا نحو عودة السلام في أوروبا. كما ناقشا العلاقة بين ألمانيا والولايات المتحدة والتحديات الجيوسياسية الحالية.

وكان شولتس قد تواصل بالفعل مع ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء، مباشرة بعد فوزه في الانتخابات، معربا عن رغبته في شراكة موثوقة. لكنه أوضح أيضا أنه يستعد لتغييرات في العلاقة بين ألمانيا والولايات المتحدة.


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