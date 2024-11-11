الاتحاد الأوروبي يبحث في جوبا الاستغلال غير القانوني للمعادن وتعزيز السلام الإقليمي

- وزير التعدين السوداني: التعدين غير المشروع يمول المتمردين ويعزز الصراعات في المنطقة

عقد الاتحاد الأوروبي والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى، منتدى إقليميا، في عاصمة جنوب السودان جوبا، على مدار اليومين الماضيين، لبحث ملف الاستغلال غير القانوني للمعادن وتعزيز التجارة عبر الحدود، تحت عنوان "نهج إقليمي منسق لإضافة القيمة المعدنية والتعاون عبر الحدود لتعظيم الفوائد من الموارد المعدنية وتعزيز السلام والاستقرار".

وقال وزير التعدين في جنوب السودان مارتن جاما أبوشا، أثناء افتتاح المنتدى: "إذا لم نستثمر في إدارة المعادن المسئولة، فإننا نفقد الفوائد المحتملة للمستغلين غير القانونيين".

وأكد ضرورة دمج المنطقة من خلال البنية التحتية وخلق فرص العمل.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في جنوب السودان تيمو أولكونن، على أهمية وجود استراتيجية إقليمية موحدة.

وبحث المنتدى آليات دعم الإمدادات المعدنية القانونية، ومكافحة التعدين غير المشروع، وتعزيز اقتصادات الدول الأعضاء.

وأكد وزير المعادن السوداني محمد بشير عبد الله مناوي: "التعدين غير المشروع يمول الصراعات، ويزعزع استقرار المنطقة، مردفا: "يجب علينا منع الاستغلال غير القانوني للمعادن التي تمول أنشطة المتمردين، وتغذي انعدام الأمن".

ودعا ممثل السودان، إلى الدعم الدولي في تعقب الذهب غير المشروع، والذي غالباً ما يعبر الحدود دون رادع.

وأكد الأمين التنفيذي للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى مونغيريزا هام، على الحاجة إلى سياسات تجارية متكاملة، عبر تمكين المرأة والشباب في هذا القطاع يمكن أن يدفع النمو الاقتصادي، ويقلل من التفاوت، ويعزز الرخاء الشامل.