وفاة 21 شخصا وإصابة 10 آخرين على الأقل في حادث مروري بكوت ديفوار

ذكرت السلطات في كوت ديفوار، اليوم الاثنين، أن 21 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 10 آخرون على الأقل في حادث مروري.

وذكرت وزارة النقل في بيان أن الحادث وقع الليلة الماضية على الطريق الذي يربط بين مدينة سوبر بجنوب غرب البلاد ومدينة جاجناو جنوبا، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وأضاف البيان أنه يجري التحقيق في الحادث.

ودعت وزارة النقل جميع مستخدمي الطرق إلى توخى مزيد من الحذر أثناء القيادة، والالتزام بقواعد المرور، وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق.

وفي وقت سابق هذا العام، اصطدمت شاحنة بحافلة في شمال البلاد، ما اسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 44 آخرين.

وتنتشر حوادث الطرق في كوت ديفوار بسبب سوء حالة الطرق والرعونة في القيادة، مما يتسبب في وفاة أكثر من الف شخص سنويا، بحسب وزارة النقل.