حزب الله: أوقعنا قتلى وجرحى عبر استهداف جرافة عسكرية ومنزل يتحصن به جنود إسرائيليون جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، خلال استهدافه لجرافة عسكرية ومنزل يتحصن به جنود إسرائيليون، بصاروخين موجهين، في بلدة كفركلا.



وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ موجه، عند الساعة 04:40 بعد ظهر اليوم الأحد (بتوقيت لبنان)، جرافة عسكرية ‏قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا، كانت تقوم بهدم المنازل في البلدة، ما أدى إلى تدميرها وقتل وجرح طاقمها، وتحقيق ‏إصابات مؤكدة في صفوف الجنود المتواجدين بقربها".

وأضاف في بيان آخر: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 04:45 من بعد ظهر اليوم الأحد، منزلا يتحصن فيه جنود العدو ‏الإسرائيلي قرب الجدار الحدودي في بلدة كفركلا، بصاروخ موجه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".‏

كما أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم، تنفيذه لعدد من العمليات ضد إسرائيل، مؤكدا إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الاشتباك معهم.

من جهتها، أكدت مصادر اسرائيلية تضرر جرافة "إسرائيلية" بعد سقوط صاروخ بشكل مباشر بين بلدتي "المطلة" وكفركلا.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية بإصابة عدة أشخاص بإطلاق صاروخ مضاد للدروع على بلدة المطلة في الجليل الأعلى.