وزير الخارجية السعودي يتحدث عن إمكانية نشر قوات دولية في غزة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن قرارات الجامعة العربية تطالب منذ فترة طويلة بحماية دولية للفلسطينيين.

جاء ذلك في معرض رده على إمكانية التوجه لنشر قوات دولية في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عُقدت بالرياض، اليوم الاثنين، أنّ أسرع طريق لحماية الفلسطينيين ولضمان حقهم وحماية الأمن والسلم هو قرار أممي يفرض وقف إطلاق نار.

وتابع: «إذا كانت هناك قوات دولية، فهذا لابد أن يكون بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، وألا يكون فقط في غزة لكن أيضًا في الضفة الغربية».

وشدد على أن الفلسطينيين أيضًا في الضفة الغربية بحاجة للحماية، حيث يتعرضون باستمرار من المتطرفين الإسرائيليين وكذلك من القوات الأمنية الإسرائيلية.