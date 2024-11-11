أوكرانيا تخلي المزيد من القرى في منطقة خاركيف

أمرت أوكرانيا بالإخلاء القسري لـ10 قرى إضافية في منطقة خاركيف بشرق البلاد بسبب تقدم القوات الروسية، حسبما أعلن حاكم خاركيف أوليه سينيهوبوف اليوم الاثنين.

وأوضح الحاكم لقناة إخبارية تلفزيونية أوكرانية أن القوات الروسية تقصف باستمرار تجمعات المدنيين في المناطق المتضررة حول قرية بوروفا على الضفة الشرقية لنهر اوسكيل.

كما صدرت أوامر مماثلة في وقت سابق لقرى واقعة في منطقة كوبيانسك الحضرية الواقعة في شمال البلاد. ومنذ 10 سبتمبر، تم إجلاء نحو 6500 شخص، من بينهم 500 من القصر، وفقا للحاكم.

وكانت القوات الأوكرانية قد حررت المنطقة في خريف عام 2022 في هجوم مضاد بعد احتلال روسي لها دام نحو خمسة أشهر.