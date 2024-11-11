تنفيذ 28 برنامجا تدريبيا للكوادر الطبية بهدف تحسين نتائج المرضى بشمال سيناء

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، تنفيذ 28 برنامجا تدريبيا بخطة التدريب للكوادر الطبية بالمحافظة في الفترة من الأول من سبتمبر، حتى نهاية أكتوبر 2024، موضحًا أن تطوير قدرات الكوادر الطبية من خلال التدريب يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة في المستشفيات العامة ووحدات الرعاية الصحية الأولية.

وأشار بدر، إلى اعتماد قاعة تدريب تكنولوجيا المعلومات بالمديرية, وإصلاح التكيف الخاص بها وإقامة أولى الدورات التدريبية للحاسب الآلي اكتوبر الماضي.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، أن توجيهات مدير الصحة من خلال البرنامج التدريبي للكوادر الطبية هي تحسين نتائج المرضى، وتعزيز السمعة، وزيادة رضا المواطن البسيط، وقوة عاملة مرنة قادرة على التغلب على تحديات مشهد الرعاية الصحية المتطور باستمرار.

من جانبه استعرض الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة الدورات التدريبية بالإدارة وعددها 28 دوره تدريبية.

وقال الدكتور حاسم حمدي، إنه تم تنفيذ دورة تدريبية على أعمال الفيروسات الكبدية. بالإضافة إلى تنفيذ 8 دورات تدريبية لمقدمي الخدمة بالإدارات عن طريق فريق التدريب المحلي من الرعاية الأساسية. كذلك عقد دورتين تدريبيتين للمعايير العامة للجودة بشأن سلامة المريض NSR. بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية على تطبيق سياسة الأمن والأمان المعملي لفنيي المعامل.

وتابع الدكتور حاسم حمدي تم عقد 3 دورات في المهارات الأساسية لمكافحة العدوى. بالإضافة إلى عقد دورة تدريبة لنقص هرمون الغدة الدرقية لتمريض الرعاية.

وأشار إلى التدريب على أسس وآليات ترصد الأمراض المشتركة، وتنفيذ 4 دورات تدريبية (2 عناية مركزة – 2 استقبال وطوارئ) بواقع 20 ممرضا وممرضة بمركز حضري الريسة. بالإضافة إلى البرنامج التدريبي للأمان الحيوي بالمعامل، والدورة التدريبية أساسيات العمل بأقسام الأشعة والأشعة السينية والأشعة المقطعية.

ولفت إلى عقد دورتين تدريبيتين لنظم معلومات الصحة، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية لبرنامج الألبان العلاجية كذلك عقد البرنامج التدريبي لرفع كفاءة هيئة التمريض دورتين، كذلك عقد دورتين تدريبيتين للعلاج التحفظي لجرحة الوجه والفكين، بالإضافة إلى دورات تدريبية من قبل فريق الجودة في ديوان عام المديرية لمنسقيها في وحدات الرعاية الأولية على ملفات ولجان الجودة، وتنفيذ حركة الترشح الوزاري للدرسات العليا بعدد 59 مترشحا.