صرحت الرئيسة السابقة لغاغوزيا والمرشحة الرئاسية لمولدوفا، إيرينا فلاخ، بأن الانتخابات البرلمانية في مولدوفا عام 2025 توفر فرصة للتخلص من نظام رئيسة الجمهورية مايا ساندو.



وقالت فلاخ لوكالة "نوفوستي": "بالنسبة للشعب، أدى حكم هذه الحكومة إلى عواقب كارثية - أُجبر مئات الآلاف من المواطنين على المغادرة، وتضاعف الدين الوطني تقريبا، وتم تدمير الاقتصاد، ونظام العدالة لا يعمل، وليست هناك حاجة للحديث حول مراعاة المبادئ الديمقراطية، فإن الانتخابات البرلمانية لعام 2025 ستمنحنا فرصة حقيقية للتخلص من الحكومة غير الكفؤة التي سمحت بالوصول إلى الوضع الحالي".

وفي رأيها، كانت خسارة ساندو في فرز الأصوات المحلية متوقعة، ولم يكن من الممكن أن تفوز في الانتخابات في الجمهورية.

وأكدت فلاخ: "منذ اللحظة التي حصلت فيها مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي (حزب العمل والتضامن الحاكم) على السلطة الكاملة، انخفض مستوى معيشة مواطنينا".

وأضاف: "لذلك فمن المنطقي أن غالبية الذين يعيشون في مولدوفا صوتوا ضد هذه الرئيسة. لقد أنقذها المواطنون في الشتات، الذين لا يشعرون بالعواقب المدمرة لحكمها، لذلك، يقول المزيد من الناس في مولدوفا إن مايا ساندو ليست رئيسة جمهورية مولدوفا، بل هي رئيسة الجالية المولدوفية في الخارج، لو كان لدى ساندو أي فخر وكرامة لكانت قد استقالت".

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مولدوفا في 3 نوفمبر الجاري، وتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، وتنافس فيها رئيسة البلاد الموالية للغرب، مايا ساندو، والمدعي العام السابق الذي طرده نظام ساندو المواطن من غاغاوزيا والمرشح من حزب الاشتراكيين المعارض ألكسندر ستويانوغلو.

وبعد فرز 100% من الأصوات، حصلت ساندو، المدعومة من حزب العمل والتضامن الموالي للغرب، على 55.33% من الأصوات، وحصل ستويانوغلو على 44.67% من الأصوات.

وفي الوقت نفسه، وبعد فرز 100% من صناديق مراكز الاقتراع داخل البلاد، حصل ستويانوغلو على 51.19% من الأصوات، بينما حصل ساندو على 48.81%.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في مولدوفا في صيف عام 2025.