سفارة فلسطين لدى الصين تحيي الذكرى الـ20 لاستشهاد ياسر عرفات

أحيت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية، اليوم، الذكرى العشرين لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات (أبو عمار)، بحضور وفود من اتحاد الطلبة الصيني وأساتذة من قسم العلوم السياسية وتاريخ الشرق الأوسط بجامعة بكين.

وشهدت الفعالية توافد العديد من الشخصيات المهتمة بالقضية الفلسطينية، تعبيرًا عن التضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني.

وأشار القائم بأعمال السفارة، شادي أبو زرقة، إلى أهمية التضامن الصيني في دعم النضال الفلسطيني. وأطلع الحضور على التطورات الأخيرة في فلسطين، حيث تواجه غزة حرب إبادة مستمرة منذ السابع منذ أكتوبر، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية ضد المواطنين العزل.

وخلال الفعالية، استعرض أبو زرقة سيرة ومسيرة الشهيد ياسر عرفات، وتطرق إلى العلاقة التاريخية والمتينة بين فلسطين والصين، حيث تطورت هذه العلاقات إلى مستوى استراتيجي بعد زيارة الرئيس محمود عباس للصين في يونيو 2024.

وعرضت السفارة فيلمًا أعدته مؤسسة ياسر عرفات يوثّق مسيرة حياة الرئيس الراحل منذ ولادته وحتى استشهاده، مما أثار مشاعر الحاضرين وأعاد للأذهان مسيرة كفاحه الطويلة.

وفي ختام الفعالية، وضعت الوفود الزهور أمام صورة الشهيد عرفات، في لفتة احترام وتقدير لإرثه الوطني الكبير