 الصحة العالمية: 3.4 مليون حالة إصابة بالملاريا في السودان وحملة تطعيمات موسعة للمرض - بوابة الشروق
الإثنين 11 نوفمبر 2024 1:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الصحة العالمية: 3.4 مليون حالة إصابة بالملاريا في السودان وحملة تطعيمات موسعة للمرض

منى زيدان
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 1:17 م | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 1:17 م

أعلن الدكتور شبل صحباني ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان، بدء حملة تطعيم موسعة في السودان ضد مرض الملاريا، حيث تمثل السودان نصف عدد حالات الملاريا في إقليم شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لعرض آخر المستجدات في قطاع غزة والسودان، وطوارئ الاقليم.

وأكد صحباني أن اصابات الملاريا في السودان تشكل 3.4 مليون حالة، وبلغت حالات الوفاة حوالي 7 آلاف و900 حالة، لافتا إلى أن اللقاح سيعمل على استقرار الوضع الصحي بالنسبة للملاريا في السودان، خاصة وأنه مازال يعاني من نزاع مستمر داخليا.

وأشار صحباني إلى أن عدد شحنة اللقاحات التي دخلت بالفعل إلى السودان بلغت 186 الف جرعة من لقاحات الملاريا، ورغم أن اللقاح لنوع واحد من أنواع الملاريا وهي عبارة عن 4 أنواع، إلا أنه في وجود اللقاح سيكون الأمر أفضل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك