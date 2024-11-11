أعلن الدكتور شبل صحباني ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان، بدء حملة تطعيم موسعة في السودان ضد مرض الملاريا، حيث تمثل السودان نصف عدد حالات الملاريا في إقليم شرق المتوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط لعرض آخر المستجدات في قطاع غزة والسودان، وطوارئ الاقليم.

وأكد صحباني أن اصابات الملاريا في السودان تشكل 3.4 مليون حالة، وبلغت حالات الوفاة حوالي 7 آلاف و900 حالة، لافتا إلى أن اللقاح سيعمل على استقرار الوضع الصحي بالنسبة للملاريا في السودان، خاصة وأنه مازال يعاني من نزاع مستمر داخليا.

وأشار صحباني إلى أن عدد شحنة اللقاحات التي دخلت بالفعل إلى السودان بلغت 186 الف جرعة من لقاحات الملاريا، ورغم أن اللقاح لنوع واحد من أنواع الملاريا وهي عبارة عن 4 أنواع، إلا أنه في وجود اللقاح سيكون الأمر أفضل.



