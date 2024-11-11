 متظاهرون فرنسيون ينددون باستمرار الإبادة الجماعية في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متظاهرون فرنسيون ينددون باستمرار الإبادة الجماعية في غزة

وفا
نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 4:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 4:09 ص

شارك المئات في مظاهرة بالعاصمة الفرنسية باريس للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين في قطاع غزة ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

واحتشد المتظاهرون في ميدان الجمهورية ثم ساروا إلى ميدان باستيل في باريس مرددين هتافات تندد بالمجازر الإسرائيلية. ورفعوا أعلام فلسطين ولافتات عليها شعارات من قبيل "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"توقفوا عن تسليح إسرائيل"، مطالبين بالحرية لفلسطين.

كما طالب المشاركون في الفعالية، وبينهم شخصيات يهودية، بفرض عقوبات على حكومة تل أبيب، ومقاطعة جميع الشركات التي تقدم الدعم لإسرائيل.

وحمل المتظاهرون مجسمات توابيت كتب عليها "كرامة الإنسان"، و"القانون الدولي"، و"الأمم المتحدة"، ومجسم مفتاح يرمز إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم


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