 الصومال تصر على عدم مشاركة إثيوبيا في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصومال تصر على عدم مشاركة إثيوبيا في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة


نشر في: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 10:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 10:05 ص

أكد وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، أن بلاده لن تقبل مشاركة إثيوبيا في مهمة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي والتي تبدأ في يناير المقبل.

وقال وزير المسئول الصومالي، مقابلة تلفزيونية حكومية نقلته وكالة الأنباء الصومالية SONNA: "أستطيع أن أقول إن إثيوبيا هي الحكومة الوحيدة التي نعرفها حتى الآن التي لن تشارك في مهمة الاتحاد الأفريقي الجديدة لأنها انتهكت سيادتنا ووحدتنا الوطنية".

ويستمر التوتر في العلاقات بين الصومال وإثيوبيا بسبب مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية خلال العام الجاري تضمن لإثيوبيا الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر فيما تعتبره الصومال انتهاك لسيادته على أراضيه.

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